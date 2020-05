Guido Elzakkers doet liever iets voor de stad, dan dat hij thuis voor de buis zit

Of hij zijn pak tevoorschijn moet halen? Het is een jaarlijks terugkomend grapje van Guido Elzakkers, als hij wakker wordt op de dag van de lintjesregen. ,,Maar dit jaar vroeg ik het mijn vrouw niet. Ik had werkafspraken staan en was daar al mee bezig.”

Zijn pak hoefde hij dit jaar niet aan, maar hij kreeg dus wel dat lintje. Eentje die deze trotse Bergenaar opdraagt aan zijn hele gezin: zonder hen kon hij namelijk niet zoveel tijd aan alle organisaties, stichtingen en evenementen besteden. ,,We plannen zelfs onze vakanties eromheen.”

Van de ene vereniging naar de andere

Het vrijwilligerswerk begon al op jonge leeftijd. In zijn tienerjaren organiseerde hij samen met een hechte club vrienden middagen om jongeren van de lagere school in de wijk Borgvliet te vermaken op de zaterdagmiddag. Al snel kwam er een disco in de avond bij. Niet alleen voor kinderen tot 12 jaar, maar later ook voor de pubers.

Vervolgens rolde Elzakkers van de ene vereniging naar de andere. Via een dweilbandje kwam hij terecht bij bouwclub De Krabbekweekers, helpt hij bij decorbouw Groot Arsenaal, bij ProefMei, de Maria Ommegang... Een supervrijwilliger noemde burgemeester Frank Petter hem in zijn toespraak. Elzakkers lacht: ,,Ik ben zo veel genoemd, ja.”

Bijzondere gympen

Quote Bergen op Zoom heeft alles. Natuur, water, historie, cultuur. Het is mijn thuis. Gewoon mijn thuis. Guido Elzakkers Hij is een doener. Voor zijn werk moet hij al zoveel praten. In zijn vrije tijd wil hij daarom het liefst bezig zijn. Bouwen aan carnavalswagens, bijvoorbeeld. ,,Als je eenmaal het bouwvirus te pakken hebt, dan kom je daar niet meer van af.” En het is besmettelijk kennelijk: zijn twee dochters zijn ook al jaren lid van een bouwclub.

Buiten de vastenavendtijd om werkt hij aan decors. Het is van het Groot Arsenaal dat hij een bijzonder paar gympen heeft ontvangen, met een lintje erop. Gemaakt door Lian Slokkers, die op dat moment niet wist dat ze ook een onderscheiding zou krijgen.

Lachende mensen

De fijne vrijwilligers bij de verschillende clubs noemt Elzakkers een van de redenen waarom hij zo actief blijft. ,,En de mooiste beloning die je kunt krijgen voor je werk is de lach op gezichten van mensen langs de kant. Bij de optocht tijdens Vastenavend bijvoorbeeld, of de Maria Ommegang. Bij ProefMei zie je ook hoe mensen lopen te genieten. En daar geniet ik dan weer van.”

Elzakkers is liever bezig met het cultureel erfgoed van Bergen op Zoom, dan dat hij thuis voor de buis zit. Die stad is ook heel belangrijk voor hem. ,,Het is mijn geboortestad. Ik heb elf jaar gewerkt als ambtenaar in Roosendaal. Daar was één stukje Bergen op Zoom en dat was ik”, lacht hij.