Grote Willi steelt de show tijdens lichtstoet in Putte

WOENSDRECHT/PUTTE - De lichtstoet van Woensdrecht beleefde zaterdag een bijzondere editie. Op een andere datum en in Belgisch Putte, ter gelegenheid van 775 jaar Putte. De stoet trok veel belangstelling en vooral veel bewondering. Met name de reus Grote Willi van de Landelijke Gilde uit Wuustwezel maakte indruk.

Volledig scherm Grote Willi gemaakt door de Landelijke Gilde uit Wuustwezel is helemaal gemaakt van kerstlampjes. © pix4profs / Peter van Trijen

Alle deelnemers kwamen met prachtige creaties naar de lichtstoet. En natuurlijk gaat het niet om te winnen, zoals de omroepster van de stoet al zei: ,,Het gaat om de gemoedelijke sfeer en de liefde voor carnaval.” Maar eerlijk is eerlijk: Grote Willi was een klasse apart. Een reus van ruim zes meter groot, bestaande uit talloze lichtjes, die kan wandelen en zijn hoofd en armen bewegen. ,,Zo ingenieus bedacht”, zegt Fon van Zunderd van Stichting Lichtstoet Woensdrecht. ,,Helemaal gemaakt van kerstverlichting, met een stuk of 24 doosjes met batterijen.” Hij kan ook al verklappen dat de Landelijke Gilde volgend jaar weer met een klapstuk komt. ,,Daar zijn ze nu al mee bezig. Het zal het thema Starwars hebben.” Hij kijkt tevreden terug op de stoet. ,,Zo’n drukte hebben we nog nooit gezien en de samenwerking met de gemeenten Woensdrecht, Kapellen en Stabroek was fantastisch. Het zou best eens voor herhaling vatbaar kunnen zijn.”

Voor de deur

Bewoners van Putte waren eveneens blij met de lichtjesstoet door hun dorp. Annemie Joossen, haar dochter Eefje en de kleinkinderen Lou (6) en Lasse (1,5) zitten op stoeltjes op de stoep. ,,We wonen hier”, wijst Annemie. ,,Ongeveer een jaar nu, we komen uit Antwerpen. De lichtstoet hebben we dan ook nog nooit gezien, heel leuk dat -ie nu langs ons huis komt.” Aan de overkant staan Carine Wouters en Audrey Colignon. Wouters woont in Putte. ,,De lichtstoet heb ik vaker gezien, maar heel fijn dat hij nu hier langskomt. Als we lang moeten wachten, kunnen we gewoon binnen een kopje koffie gaan drinken.” Rita van der Beemd woont sinds kort weer in Putte. ,,Ik heb jaren in de Ardennen gewoond, maar oorspronkelijk kom ik uit Putte. De lichtstoet heb ik nooit gezien, voor mij is dit de eerste keer.”

De Sanegeit

De stoet met verlichte wagens trok van Belgisch Putte over de grens naar Nederland, langs de kermisattracties die overal opgesteld stonden. De diverse bouwclubs laten de carnavalsmuziek door het dorp schallen. De ‘hond’ van bouwclub Duimen Omhoog uit Roosendaal geeft iedereen een knuffel en De Sanegeit uit Huijbergen heeft haar geit omgebouwd tot een geheel nieuwe creatie. Aan het eind van de avond werd bij MFC De Biezen de einduitslag bekend gemaakt. De Sanegeit uit Huijbergen won de eerste prijs in de categorie ‘lokale deelnemers’, Grote Willi werd eerste in de categorie ‘buitenstaanders’.