Grote toeloop bij training met Dementiebril in Hoogerheide: ‘Heftig om dit te ervaren’

Mensen moet zelf plastic afval wegbrengen: toch meer ingezameld in Bergen op Zoom

8:11 BERGEN OP ZOOM - Bergenaren scheiden plastic afval beter dan ooit. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de gemeente. Om ervoor te zorgen dat Bergenaren plastic afval beter scheiden begon de gemeente in 2017 een proef. Met huis-aan-huisinzameling via plastic zakken. Dat was een mislukking. Er stond veel minder plastic aan straat dan was gedacht. Gevolg: het inzamelen kostte de gemeente te veel geld. En daarom stopte die inzameling in maart.