Grote schuur van veehouderij staat in brand in Steenbergen, brandweer rukt groots uit om uitbreiding naar woonhuis te voorkomen

Politie grijpt in: vier mannen met drie vuurwapens opgepakt in Steenber­gen

2 juni STEENBERGEN - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag vier mannen aangehouden. De heren, afkomstig uit Zwijndrecht, Rotterdam en Dordrecht, waren in het bezit van drie vuurwapens. Ze werden omstreeks 01.00 uur op de Zeelandweg-Oost in Steenbergen in de boeien geslagen.