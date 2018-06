Grote schade aan huis in Bergen op Zoom door vuurwerk

Brandweer Midden- en West-Bra­bant zoekt helden in deeltijd

7:00 BERGEN OP ZOOM - Opnieuw is de brandweer Midden- en West-Brabant een grote campagne gestart voor de werving van nieuwe vrijwilligers. Nieuw is dat de campagne volledig online is uitgerold met de schijnwerpers op de brandweerposten in Ossendrecht, Klundert, Made en Waalwijk.