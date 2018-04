Grote opluchting bij Corrie: haar echtgenoot (40) is in goede gezondheid gevonden

HALSTEREN – De 40-jarige Ali Osman Aktaş uit Halsteren die 14 april als vermist werd opgegeven, is in goede gezondheid aangetroffen in Amsterdam. Gisteren kwam bij de familie de gouden tip binnen, naar aanleiding van een opsporingsbericht in deze krant.

Zijn echtgenote Corrie Aktaş is 'dolblij', laat ze in een korte reactie weten. ,,Ik heb hem woensdag gesproken. Hij maakte een goede indruk.”

Wanhoop nabij

Corrie was de afgelopen dagen de wanhoop nabij. Ze had al bijna drie weken niets meer vernomen van haar echtgenoot, met wie ze al negen jaar getrouwd is. ,,We zoeken ons helemaal suf, zelfs buiten Brabant en in plaatsen in Turkije. Ali is geestelijk ziek en heeft dringend hulp nodig”, vertelde ze verdrietig.

Op vrijdag 14 april liep Ali in verwarde toestand weg, zonder telefoon of pinpas. Hij is psychotisch en kampt met een depressieve stemmingstoornis. Dat baarde zijn familie zorgen. Ze plaatste diverse opsporingsberichten op sociale media en schakelde ook de hulp van deze krant in.

Privé