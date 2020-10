Grote onrust onder ambtenaren over bezuinigingen, ondernemingsraad luidt noodklok: 'Dit kan zo niet langer’

BERGEN OP ZOOM - De ondernemingsraad van de gemeente Bergen op Zoom luidt de noodklok. De onrust onder ambtenaren is groot vanwege de enorme bezuinigingsoperatie. Medewerkers vrezen hun baan te verliezen, terwijl de werkdruk enorm is toegenomen, mede door het coronavirus. ,,Het kan zo niet langer”, stelt de ondernemingsraad in een brief die in handen is van deze krant.

De onrust wordt breed gevoeld in alle lagen van de organisatie, bevestigt de bedrijfsarts. Medewerkers staat het water aan de lippen vanwege de toegenomen werkdruk.

Ambtenaren dreigen om te vallen

Ze vallen om of dreigen om te vallen zo staat in de brief. Er is onder ambtenaren grote behoefte aan duidelijkheid. De ondernemingsraad vraagt de politiek heldere keuzes te maken en daarbij de maatschappelijke, financiële en personele consequenties onder ogen te zien.

Bergen op Zoom moet structureel vijftien miljoen bezuinigen om financieel gezond te worden. De gemeentelijke organisatie wordt daarbij niet ontzien. In het bestuursakkoord is afgesproken het vaste personeelsbestand met 10 procent te krimpen.

Quote We gaan nog niet snijden in een organisa­tie waarvan we niet weten welke taken erbij horen Petra Koenders, wethouder financiën

Die bezuiniging is in de begroting 2021 nog niet doorgevoerd. ,,We gaan nog niet snijden in een organisatie waarvan we niet weten welke taken erbij horen”, stelde wethouder Petra Koenders van financiën deze week tijdens de begrotingsbehandeling. Momenteel wordt onderzocht wat er in de toekomst overblijft van het cultuurbedrijf waar De Maagd, het Markiezenhof en het CKB onder vallen. Het personele plaatje wordt daar in meegenomen.

Personeelslasten stijgen komend jaar

Komend jaar nemen de personeelslasten zelfs toe vanwege onder meer een salarisverhoging van ruim 3 procent. Het gaat om een stijging van veertig euro per inwoner betoogde Arjan van der Weegen (GBWP) deze week tijdens de commissievergadering over de begroting. ,,Hoe leg ik uit aan mijn vrienden die in het bestuur van een culturele vereniging of sportclub zitten, dat we daar 45 euro per inwoner weghalen maar dat we wel 40 euro per inwoner extra nodig hebben voor onze eigen organisatie?”

Quote We kunnen niet zomaar mensen buiten de deur plaatsen omdat ons dat beter uitkomt. Mignon van der Zwan, wethouder P&O

Wethouder Mignon van der Zwan legde uit dat er op termijn banen geschrapt worden. ,,Maar er bestaat gelukkig een cao. We kunnen niet zomaar mensen buiten de deur plaatsen omdat ons dat beter uitkomt. Bovendien is het personeel hard nodig om de hele bezuinigingsoperatie uit te voeren.”

Duidelijkheid

Als in december het eerste bezuinigingspakket klaar is, moet er voor ambtenaren op onderdelen duidelijkheid komen. Dat schrijft gemeentesecretaris Theo Wingens ook in een antwoordbrief aan de ondernemingsraad. Hij onderschrijft de onrust die er is in de organisatie.