Grote namen op tweedaags Carrousel Festival in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Twee avonden met een carrousel aan topartiesten in Bergen op Zoom. Voor minder doen de organisatoren Jan Geers en Aart Stuij het niet. ,,Gerard Joling treedt zelden op in Brabant. Maar wij hebben hem!"

Voor het tweede jaar verrijst er in het laatste weekend van augustus een heus festivaldorp aan de Boulevard op de Bergse Plaat. Het heeft er alle schijn van dat het Carrousel Festival, met op vrijdag een 'urban night' voor de jeugd en op zaterdag een Nederlandstalige feest, een vaste stek in gaat nemen in de evenementenkalender.

Quote Gerard Joling treedt zelden op in Brabant. Maar wij hebben hem! Jan Geers en Aart Stuij , organisatoren

Geers: ,,We zijn er trots op iets goeds weg te zetten. Dit mag dan pas editie twee zijn, we hebben langer ervaring. Het festival is voortgekomen uit de Molenfeesten in Halsteren. We proberen nu vanuit nul opnieuw iets moois op te bouwen. Eerst zaaien, dan oogsten."

Eerste editie was verliesgevend

De eerste editie trok in totaal 7000 bezoekers. Toch was het festival nog verliesgevend. Geers: ,,De zaterdagavond was toen gratis toegankelijk. Dit jaar wordt er beide dagen een, gelet op de topaffiche, bewust laag gehouden entree geheven. We gokken dit jaar op evenveel bezoekers. De voorverkoop verloopt alvast heel redelijk, al blijft het typisch Bergs vaak in de laatste week te beslissen."

Quote De voorver­koop verloopt alvast heel redelijk, al blijft het typisch Bergs vaak in de laatste week te beslissen Jan Geers, organisatie

Programma Carrousel Festival 23 augustus (v.a. 19.00 uur): Maan, Famke Louise, Biggi/Elton Jonathan, Jonna Fraser e.a. 24 augustus (v.a. 19.00 uur): Gerard Joling, Tino Martin, Roxeanne Hazes, Thomas Berge, Samantha Steenwijk e.a.

Afwisseling

Aart Stuij van Stuijevents is verantwoordelijk voor het programma. ,,Ik koos voor afwisseling. Vrijdag zijn er zeven optredens, omlijst door een deejay. Maan en Famke Louise liggen goed in de markt bij middelbare scholieren. Ook jongeren tussen de 14 en 16 jaar zijn, onder begeleiding, welkom. Alcohol wordt er uiteraard slechts versterkt aan 18-plussers."