Grote hoeveelheid hennepafval gedumpt in bos bij Bergen op Zoom

Amper nog evenemen­ten in West-Bra­bant: ‘Niets doen, is geen optie’

6 september Belemmerd door de coronaregels durven organisatoren nauwelijks nog evenementen te houden. Wat doorgaat, is vaak klein bier: van een markt in Etten-Leur tot avondééndaagse in Waalwijk. Festivalexpert Joep Coolen van Breda University pleit voor meer onderzoek om de branche weer op gang te krijgen. ,,Niets doen, is geen oplossing. Dan kan iedereen straks de tent sluiten.”