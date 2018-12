Grote herderstocht in kleinste kern van Woensdrecht

De route naar de kerststal werd aangegeven door meerdere sterren in het dorp want thema van de herderstocht was ’Sterren Stralen’. Op verschillende plaatsen werd het kerstverhaal uitgebeeld met begeleidende teksten van Louis Minnebach, die elk jaar voorop gaat in de lange stoet. Hij keek regelmatig achterom en zag met tevredenheid hoe de stoet met de deelnemers, verkleed als herder langzaam door het dorp trok. Minnebach denkt nog regelmatig aan de eerste herderstocht die 18 jaar geleden werd gehouden. ”We hadden toen 120 deelnemers en dat vonden we heel wat.” Binnen aan jaar of vijf groeide het aantal tot rond de 600. Minnebach weet dat er een jaar was met 800 deelnemers. ”Veel te veel voor een klein dorp”, zegt hij. ”Het aantal wat vanavond meeloopt, is het maximale wat we kunnen hebben.”