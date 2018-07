Grote eer voor kleine Paulientje: kunstwerk in Ossendrecht onthuld

OSSENDRECHT - Eindelijk heeft prinses Paulientje haar eigen kunstwerk in Ossendrecht. Een grote eer voor een klein meisje. Het beeld is gisteren onthuld en staat op het grasveld voor verpleeghuis Mariahove in Ossendrecht.

Het zijn twee beelden, eigenlijk, ontworpen door kunstenaar Hans Hermes. Een aluminiumplaat waar het silhouet van Paulientje op de hand van haar zwager uit is gesneden. Hermes bekende gisteren dat hij het verhaal van het Ossendrechtse meisje dat leefde in de negentiende eeuw niet kende. ,,Maar dit moet bekend blijven'', vond hij.

61 centimeter

Hermes: ,,Je kunt een beeld maken van een klein mens, maar dat zegt niks over hoe klein ze is. Daar moet je een volwassene bij zetten.'' De bekendste foto van Paulientje is die van haar op de hand van haar zwager en impresario Jef Verschueren. ,,Dat beeld heb ik uitvergroot'', zegt hij.

Johanna Paulina Musters was bij haar geboorte in 1878 slechts dertig centimeter groot. Ze is nooit langer worden dan 61 centimeter. Ze wordt door het Guiness Book of World Records ook erkend als de kleinste vrouw die ooit geleefd heeft.

Haar leven was een tragische. Vanaf haar tweede jaar werd ze aan het werk gezet als levende kermisattractie. Om haar te paaien kreeg ze de mooiste kleding aan en zo ontstond haar artiestennaam: prinses Paulina. Het werken als kermisartiest had zijn weerslag: ze kreeg steeds vaker alcohol te drinken, om de voorstellingen vol te kunnen houden. Het werd haar fataal. Ze overleed in 1895 in New York, vlak voor haar zeventiende verjaardag.

Niet vergeten

Paulientje is begraven in Ossendrecht en bij museum Den Aanwas is een tentoonstelling aan haar gewijd. Toch was er tot voor kort weinig tastbaars van haar in het openbare leven.

Het traject voor het kunstwerk heeft maar liefst twaalf jaar geduurd, vertelde oud-wethouder Martin Groffen. ,,Mijn oma praatte vroeger over Paulientje met mijn opa, waar ik als jongetje bij was. Een mystiek verhaal vond ik dat.'' Maar zijn oma verdween uit zijn leven en zo verdween Paulientje ook. Tot hij wethouder werd in de gemeente Woensdrecht.

Paulientje mag niet vergeten worden, vond hij. En met het kunstwerk is ze nu voor altijd vastgelegd. De locatie van het kunstwerk is overigens niet geheel toevallig gekozen, vertelde wethouder Jeffrey van Agtmaal. ,,We hebben dat in overleg met onder andere het dorpsplatform en de buurtpreventie gedaan. Zij kennen hun dorp het beste.'' Zij hebben uiteindelijk gekozen voor de locatie op het Gert Mullerplein.