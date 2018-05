Grote brand in loods op industrieterrein Theodorushaven in Bergen op Zoom onder controle - mogelijk xtc-lab in pand

Misselijk­ma­kend: 'Ik zag de hond van de trike afvallen en wéér meege­sleurd worden over de weg'

21:26 BERGEN OP ZOOM - De hond die zondagavond is meegesleurd achter een trike door een dronken man, is geprobeerd los te maken door Peter Spieringhs (58) uit Bergen op Zoom. Hij zag rond 21.45 uur de driewieler voorbij komen vanuit zijn raam op de Antwerpsestraat. En daarachter iets wat hem misselijk maakte: een hond in een tuigje die over de straat werd meegesleurd.