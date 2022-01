Grote brand in historisch pand in centrum van Bergen op Zoom, kans aanwezig dat vuur overslaat

Nieuw ziekenhuis Bravis in één keer gebouwd en in 2028 klaar

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - In plaats van in twee fasen wordt het nieuwe Bravis ziekenhuis in gebied Bulkenaar in Roosendaal in één keer gebouwd. Dit betekent dat de nieuwbouw in 2028 is afgerond; dat is twee jaar eerder dan aanvankelijk gepland.

25 januari