Grote brand bij autobedrijf in Kruisland onder controle, auto’s in garage vatten vlam

Animo voor booster­prik loopt terug in West-Bra­bant, vooral jongeren twijfelen

De animo voor het halen van een boosterprik loopt terug, ook in West-Brabant. In de eerste week van dit jaar werden in deze regio nog circa 81.000 prikken gezet, vorige week waren dit er zo’n 58.000. Vooral de jongere doelgroepen blijven volgens een GGD-woordvoerder ‘nog altijd achter’: hoe jonger, hoe minder het enthousiasme.

23 januari