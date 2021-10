Grote bouwimpuls voor inwoners Putte en Huijbergen, en arbeidsmigranten: daar is de nood het hoogst

Zo'n 95 woningen en een Lidl-supermarkt op de locatie van Sneek Hout in Putte, 22 woningen en een nieuwe Coop in hartje Huijbergen, plus huisvesting voor 450 arbeidsmigranten op het Glatt-terrein bij Putte. Door die drie projecten prioriteit te geven, wil het Woensdrechtse college de woningmarkt in deze kernen verbeteren. Na de bouwvak van 2022 moet de spade de grond in kunnen.