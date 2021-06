Grote belangstelling voor Bergse huurwoningen: ‘Nieuwbouw is erg in trek’

Onderscheiden Door zijn lintje is Adri Meesters ineens een bekende Bergenaar: ‘Gek, maar ook leuk’

8 juni BERGEN OP ZOOM - Een lintje? Dat had Adri Meesters uit Bergen op Zoom niet verwacht. Alles wat hij doet bij verschillende verenigingen en in zijn eigen wijk vindt hij vooral heel erg leuk. ,,En wat je leuk vindt, kost geen moeite. Dus of dat een lintje waard is? Geen idee, hoor.”