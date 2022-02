Gróótste jeugddweilband ooit moet nog groeien, maar gaat al repeteren: ‘In 2023 bij intocht en optocht’

BERGEN OP ZOOM - Een 77-koppig jeugddweilorkest als cadeau aan de Stichting Vastenavend. Dat plan van De Sjefkes is door corona niet voltooid, maar wel in uitvoering.

Harmonie Kolping's Zonen, alias De Sjefkes, vierde in 2021 het 150-jarige bestaan, terwijl anno 2022 de Stichting Vastenavend jubileert: 7x11 jaar jong. Reden voor de harmonie om eigen leden en jongeren van dweilbands of muziekclubs op te trommelen en samen de gróótste jeugddweilband ooit te vormen.

,,Dat initiatief konden we vanwege corona helaas niet uitvoeren‘’, vertelt Frans Touw van De Sjefkes. ,,Zo wilden we nog op bezoek gaan bij muziekverenigingen in Halsteren en Wouw die bij ons Vastenavend komen vieren om te werven, maar dat ging niet. En samen repeteren had toch niet gekund.‘’

Toch al 45 aanmeldingen

Maar omdat de oproep al gedaan was, hadden zich toch al zo'n 45 muzikale Krabbekes tussen de 8 en 16 jaar aangemeld. ,,Met hen gaan we maandag 21 februari in groepjes repeteren in de Blokstallen‘’, aldus Touw. ,,Het eerste nummer dat ze leren, spelen ze daarna samen met ons klein orkest. Daar zal de Stichting bij aanwezig zijn.‘’

De hoop is dat de jeugddweilband richting 11-11 in 2023 alsnog doorgroeit naar 77 (of 78) jonge muzikanten. ,,En dat ze volgend jaar dan ook bij de intocht en de optocht kunnen spelen, zoals eigenlijk voor deze Vastenavend bedoeld was.‘’

Geen concert, wel tv-uitzending

Het grote, traditionele Vastenavendconcert van De Sjefkes dat zaterdag in De Stoelemat zou plaatsvinden is afgelast vanwege de coronabeperkingen. ,,Maar we maken wel opnamen die samen met oude beelden op de zondag van Vastenavend worden uitgezonden bij ZuidWest TV.”