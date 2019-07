Grootste fontein van Nederland blijft uit tot september

Nieuwe campagne huisartsen­pos­ten West-Bra­bant: ‘Wij zijn alleen voor echte spoed’

11:08 ROOSENDAAL - Het moet afgelopen zijn met telefoontjes over bijvoorbeeld verkoudheid en schaafwonden bij de huisartsenposten in West-Brabant. De telefoonlijnen van de posten in Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur en Breda worden belast door niet-spoedeisende zaken, waardoor echte spoedgevallen te lang moeten wachten.