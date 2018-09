Grootse plannen voor Landgoed Bieduinen in Putte

PUTTE - Het Landgoed Bieduinen in Putte krijgt de komende jaren een grote facelift. Vrijdagmiddag werden de grootse plannen voor het landgoed met de 135 jaar oude villa gepresenteerd. In de villa is sinds 30 jaar woonzorgcentrum Titurel gevestigd.