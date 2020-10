Groothandel open voor ‘gewone’ mensen: ‘Je kijkt je ogen uit’

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - De horeca is dicht, dat merken ze bij leveranciers als Sligro. Ook ‘gewone’ mensen, zonder pas en zonder bedrijf mogen er nu shoppen. En dat gebeurt in Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda volop. Ook al is het vaak niet eens goedkoper. ,,We komen speciaal op de fiets uit Steenbergen voor de slagroom, die is zo lekker”, zegt Jo Feenstra.