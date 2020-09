'Groot terras op de Markt in Steenbergen is echt een aanwinst'

De horecaondernemer reageerde op de raadsleden die maandag tijdens de raadsvergadering zeiden dat het terras niet zo'n heel groot succes is. In samenwerking met de gemeente werd de voorziening aangelegd om makkelijker aan de 1,5 meterregel te kunnen voldoen. Ondernemers in de straten rond de Markt die ook een plekje op het terras mochten innemen, maakten daar geen gebruik van.

Een mooie test

Wethouder Willy Knop weet dat vijftig procent van de ondernemers hartstikke blij is met het terras. Er moet nog een evaluatie plaatsvinden, maar kroegbaas Jongenelen vindt dat het een mooie test is. Hij is tevreden. ,,Het is een aanwinst en het plein is er ook voor bedoeld."

Dat het grote terras er in de winter niet staat vindt hij geen probleem. ,,Onze eigen terrasvergunningen lopen door. Dan is er in de winter ruimte genoeg voor die 1,5 meter."

Raadsleden vroegen de wethouder wie de 27.000 euro aan meubilair heeft betaald. ,,Dat geld komt uit het gemeentelijk coronafonds", antwoordde Knop.,,Mochten de ondernemers volgend jaar zelf een terras neer willen zetten, kunnen ze het meubilair van ons kopen. Anders zetten we het te koop."

Minder druk dan gehoopt

Het was wel iets minder druk geweest op het terras dan de wethouder gehoopt had. ,,Bij de VVV zeggen ze dat we tijdens de corona vooral buitenlandse toeristen misten." Hij was duidelijk over de vraag hoe horecaondernemers in andere kernen, net als op de Markt, gecompenseerd worden.

,,Het terras is geen compensatie. Bovendien hebben we met ondernemers in de hele gemeente mogelijkheden besproken. Dinteloord bijvoorbeeld wilde geen terras op het plein."