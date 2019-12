Groot feest in de Raayberg voor iedereen die 60 jaar huwelijk viert

BERGEN OP ZOOM - Natuurlijk heeft Cees van Broekhoven de lachers op zijn hand. Het gaat over zijn vader, ooit boekhouder bij ijzergieterij- en kachelfabriek Beckers. Met de loopbaan van pa wilde het niet echt vlotten. ,,Hij was nog jongste bediende toen hij met pensioen ging.”

Samen met Brigitte Bakx verzorgt Van Broekhoven namens de Berregse Kamer een act in dialect. Beckers, het bedrijf dat in 1970 stopte, is voor vrijwel iedereen in de zaal een begrip.

Niet meer te doen

Alle aanwezigen in de Raayberg vierden dit jaar hun 60-jarig huwelijksfeest. Ze waren gisteren naar de feestmiddag gekomen, op uitnodiging van de gemeente Bergen op Zoom.

Burgemeester Frank Petter heette de gasten van harte welkom en kondigde alvast de groepsfoto op het eind van de middag aan. Vroeger ging de burgemeester bij elk 60-jarig huwelijksfeest persoonlijk langs. Doordat we met z'n allen veel ouder worden is dat voor een eerste burger niet meer te doen. Wel is er nog altijd een felicitatiebrief, boeket en op het eind van het jaar de gezamenlijke feestmiddag.

‘Geluk is niet te koop’

Het blijft bijzonder, 60 jaar lang samen lief en leed delen, vinden Jo en Anke Nieuwstad. ,,Geluk is niet te koop.” De in Den Bosch geboren Jo Nieuwstad is halverwege de jaren zestig voor zijn werk naar de stad gekomen, met eerst nog een tussenstops in Breda.