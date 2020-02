Gròòt Berregs Diktee gaat met tijd mee: ‘A’k da gewete n’ad!’

De 85 deelnemers hoeven het dit keer niet van de lange adem te hebben. Er is niet zoals in de 25 voorgaande edities één groot dictee, maar gekozen voor vier onderdelen in een avondvullend programma. ,,We beginnen met ‘t opwermertje”, vertelt spieker (spreker, red.) Kees van Broekhoven van het organiserende De Berregse Kamer vooraf. ,,Daarin leggen we kort de dialectregels uit.”



,,Voorheen was het een dictee gevolgd door een aantal taaldialectopdrachten”, vervolgt Van Broekhoven. ,,Dit jaar doen we na de opwarmer een gedicteerde gatentest, oftewel zinnen waar stukken uit zijn. Dan krijgen de deelnemers de puntenpakker, oftewel een verhaaltje waaruit ze de typisch Berregse woorden uit moeten halen. De laatste ronde is ‘Snapte wa’k bedoel?’. Met tien Berregse woorden waar ze vijf kloppende zinnen van moeten maken.”