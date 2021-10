Grondstoffen voor drugs gevonden in garage in Ossendrecht

Tom Heijnen nieuwe rector Roncalli: ‘Waarom dingen die je snapt nog eens tien keer laten uitleggen?’

12 oktober BERGEN OP ZOOM - Zijn toekomst leek eerst in een autobandenbedrijf te liggen. Daarna werd het de muziek. Uiteindelijk koos Tom Heijnen voor een loopbaan in het onderwijs, in het voetspoor van zijn vader. Spijt van die beslissing heeft hij nooit gehad. ,,De kern van het onderwijs is dat je als docent de leerlingen kunt raken en hen helpt op weg naar zelfstandigheid in hun latere leven.’’