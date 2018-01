Grondstoffen voor drugs gevonden in appartement Bergen op Zoom

BeesRoelers: carnavalsfeest met hardstyle, dance én Snollebollekes

11:56 STEENBERGEN - De overeenkomst tussen Snollebollekes en hardstyle dj Marco Spronk, beter bekend als Phuture Noize? Spronk lacht en denkt even na: ,,Ik denk dat we allebei een vier kwartsmaat gebruiken. En ik gebruik ook weleens een tuba in mijn muziek.''