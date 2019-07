Grondstoffen voor amfetamine gevonden in woning Bergen op Zoom

Drugslabs

Er is meer drugsgerelateerd materiaal gevonden in Breda de afgelopen week. In een pand aan de Van de Reijtstraat in Breda is vrijdagnacht een drugslab aangetroffen. Drie dagen eerder werd er in een loods aan de Rudonk, ook in Breda, diverse attributen en vloeistoffen voor synthetische drugs gevonden.