Grondige renovatie flatgebouw aan de Wierlaan

Bergse flatbewo­ners: 'Wij dromen van een winter met warme voeten'

18 november BERGEN OP ZOOM - Op de bank in de woonkamer van de familie Loesberg liggen twee fleece dekens. Geen overbodige luxe want behaaglijk warm is het niet in de ruimte. Het echtpaar Loesberg woont op de tiende (en hoogste) verdieping van de flat aan de Wierlaan in de wijk Warande. Qua uitzicht over de stad een fantastische plek om te wonen, maar als het gaat om de warmtevoorziening valt het volgens de bewoners niet mee.