Groep zorgt voor veel overlast tijdens jaarwisseling in Dinteloord: ‘Dit kan echt niet’

STEENBERGEN - De politie had tijdens oud en nieuw de handen vol met een groep van zo'n 40 mensen die voor overlast zorgden in Dinteloord. Het is een van de plekken in de gemeente Steenbergen waar het onrustig was tijdens de jaarwisseling, zo laat de gemeente weten. De komende dagen wordt de schade van alle incidenten opgemaakt.

De meest noemenswaardige overlast in de gemeente Steenbergen was dus in Dinteloord. Een groep van zo'n 40 man zorgde voor overlast met het afsteken van illegaal vuurwerk. Daarmee werd ook een bushokje op het Raadhuisplein vernield.

Ook van andere plekken in de gemeente kwamen overlastmeldingen binnen, maar ‘niet meer dan in de afgelopen jaren', zo stelt de gemeente. In het persbericht wordt ook nog stilgestaan bij de aanhouding van een 17-jarige Steenbergenaar. Die werd opgepakt omdat hij ruim vijf kilo zwaar illegaal vuurwerk in zijn bezit had. Verder waren hier en daar nog wat brandjes.

Doortastend optreden

Burgemeester Ruud van den Belt was zelf op pad was met enkele toezichthouders. Hij houdt een dubbel gevoel over aan de jaarwisseling: ,,Wat er in Dinteloord is gebeurd kan echt niet. Dankzij het doortastende optreden van de politie is dit niet verder uit de hand gelopen. Een compliment voor hen en alle andere hulpverleners en toezichthouders.”

Verder benadrukt de burgemeester dan het overgrote deel van de inwoners van zijn gemeente zich wel aan de regels hield. ,,Alleen op die manier houden we onze gemeente samen leefbaar.”

Volledig scherm Burgemeester Ruud van den Belt proost op het nieuwjaar. © peter van trijen/pix4profs