Groep jongeren beboet voor samenscholing in kwetsbaar natuurgebied Markiezaat

foto's Vanuit Antwerpen op de fiets naar de Kalmthout­se Heide om er grenzeloos te kunnen lopen

12:59 KALMTHOUT/STRIJBEEK - Ook de Belgen is gevraagd de natuurgebieden in het weekeinde zoveel mogelijk te mijden. En wat bleek? Wandelen aan beide zijde van de grens is nog nooit zo’n rustgevende ervaring geweest. De natuur en de broedvogels varen er wel bij.