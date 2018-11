Groenten en fruit hebben weinig promotie nodig

Wanneer er een nieuwe klant komt met een product dat ze willen promoten, luisteren we eerst beleefd naar wat ze willen. Maar zodra ze dan weg zijn kijken we naar elkaar en zeggen: ‘Wow, wat een onverkoopbare rommel, wie heeft dat nu weer nodig?’ Want uiteindelijk heb je reclame nodig om iets wat onverkoopbaar is toch te kunnen verkopen. Soms hebben bedrijven daar dan een budget van honderden duizenden tot miljoenen euro’s voor over!