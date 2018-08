GroenLinks wil actieplan voor Vlierstraat Bergen op Zoom

Logistiek Container­over­slag binnen­vaart Brabant groeit tegen de stroom in

11:04 BERGEN OP ZOOM - Industrieterreinen vol met distributiecentra. Grote 'dozen', gevuld met dozen. Duizenden vrachtwagens over onze snelwegen. Grote namen als Primark, Bol.com, Picnic, Lidl. Noord-Brabant is inmiddels dé logistieke hotspot van Nederland. Goed voor de werkgelegenheid zeggen voorstanders. Maar met een hoop nadelen, zeggen tegenstanders. BN DeStem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad laten deze zomer hun licht schijnen over Logistiek Brabant. Vandaag: containervervoer over water in Brabant.