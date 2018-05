Groenendries in Huijbergen is een recreatiepark maar lijkt er niet op

examens Tijd hard nodig voor het vertalen van het verhaal van de Griekse held Odysseus

24 mei BERGEN OP ZOOM - Examenkandidaten op het gymnasium met Grieks in hun pakket mochten gisteren vechten voor wat ze waard waren. Zo ook op het Juvenaat in Bergen op Zoom, waar zestien leerlingen deelnamen. Op een enkeling na had iedereen de drie uur die voor stonden hard nodig.