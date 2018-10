Groene golf Randweg vanaf dinsdag weer in bedrijf

A58 op slot wegens werkzaamhe­den, kan dat niet anders?

17:20 Opnieuw was de A58 bij Rilland een weekend lang dicht vanwege groot onderhoud, met alle hinder van dien. In november is het opnieuw twee keer raak op de belangrijkste Zeeuwse verkeersader, maar dan de provincie uit. Dat kan niet anders, zegt Edwin de Feijter, woordvoerder van Rijkswaterstaat Zee en Delta.