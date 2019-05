Groen Zoom maakt bezwaar tegen tenten op eiland bij brasserie De Berk

Groen licht voor glasvezel in De Heen, Nieuw-Vossemeer, Kruisland, Stampers­gat en Lepel­straat

19:14 DE HEEN - Er komt glasvezel in Nieuw-Vossemeer, De Heen, Lepelstraat, Kruisland en Stampersgat. In Dinteloord is het benodigde percentage van 35% niet behaald. Bewoners kunnen zich nog aanmelden tot en met maandag 27 mei.