Groen voor grijs: planten van landgoed Mattemburgh fleuren Bergse wijk op

Vastena­vend­con­cert In de nek van m'n vader krijgt vervolg

8:00 BERGEN OP ZOOM - De Hofzaal van Het Markiezenhof. Twee keer 120 bezoekers. 14 optredens. Liedjes. Over dat ene, bijzondere moment, die klik met Vastenavend. In de nek van m’n vader keert terug. In 2019. De kaartverkoop is 11 november. De verwachting: uitverkocht binnen het uur.