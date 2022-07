Groen licht voor snelfietsroute F58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal, aanleg start dit najaar

Luxe fietsrou­tes tussen de steden. Gezond en goed voor het milieu

TILBURG - De auto uit, de bus uit, op de fiets. In Noord-Brabant zijn over enkele jaren zeker dertien snelfietsroutes. Het rode fietspad van Tilburg naar Waalwijk is al klaar. ,,Als dit pad er niet zou liggen, dan had ik vaker de auto gepakt.”

4 maart