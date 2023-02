Groen licht voor sloop woningen in Halsteren, maar wel pas in april als de vleermuizen en gierzwaluwen weg zijn

NECROLOGIE Adrie Stander zat op scootmo­biel midden in de samenle­ving

Afgelopen zaterdag is Adrie Stander overleden. Een markante Bergenaar die gekluisterd aan zijn scootmobiel midden in de samenleving stond. Stander, was een geboren en getogen Bergenaar. Organiseren was zijn grote hobby. Hij leed al 47 jaren aan MS.