Groen licht voor ontwikkeling perceel voormalige brandweerkazerne in Bergen op Zoom

Ton Linssen vreest claims van bewoners Scheldeves­ting

21 februari BERGEN OP ZOOM - Het uitstellen van de aanleg van de buitencontainerterminal leidt tot claims van bewoners van de nieuwe wijk Scheldevesting en andere omwonenden. Dat is de vrees van Ton Linssen, de man die in een vorig college als wethouder nauw betrokken was bij alle plannen om de huidige terminal aan de Vierlinghweg te verplaatsen.