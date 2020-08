Groen licht voor koersen in corona-tijd: Woensdrechtse Wielerzomer gaat door

De reeks van vijf koersen, eentje in elke Woensdrechtse kern, vormt de herstart van het KNWU-seizoen. ,,Hoewel in onze gemeente het aantal corona-gevallen nihil is, lopen de besmettingen in de regio wel op. Dus waren de Veiligheidsregio en instanties als de GGD voorzichtig. Maar er ligt een goed corona-draaiboek, we grijpen indien nodig meteen in en evalueren elke koers. Alle vertrouwen dat het goed komt”, stelt De Waal.

Parkoersen in buitengebied

Zo zijn alle parkoersen bewust buiten de dorpskernen, dus niet bij horeca gesitueerd, en kan er geen publiek in de start/finish-zone gaan staan. ,,Je zit in de open lucht in het buitengebied, met 100, hooguit 150 toeschouwers. Het is geen Draai van de Kaai met duizenden mensen”, schetst De Waal, die rekent op het gezond verstand van de wielerfans.

,,De organisatie zet twaalf corona-stewards in om toezicht te houden en ook onze handhavers zijn alert op gevaarlijke situaties voor de volksgezondheid. Indien nodig verscherpen we het protocol voor de volgende koers en zelfs annuleren is in het uiterste geval een optie.”

Geen Belgische renners of kijkers

Vanwege code oranje voor de regio Antwerpen mogen er geen Belgen starten. Vlaamse bezoekers worden door verkeersregelaars teruggestuurd.

De Waal is blij dat er weer gekoerst kan worden. ,,We zetten budget uit ons wielerplan voor lokale koersen in.” In combinatie met sponsoring kunnen Niels van Elzakker en Jeroen van Wezel van de organiserende wielercomités uit Hoogerheide en Huijbergen zo de wedstrijdreeks financieren, inclusief de 2000 euro extra ‘corona-kosten’ voor alle koersen samen.

Supergemotiveerde renners

Start en finish in Ossendrecht liggen zaterdag 8 augustus bij de Middelstraat, op het Hageland. Om 16.45 uur vertrekken de vrouwen (60 km), om 18.30 uur de elite/beloften en amateurs (80 km). ,,De renners zijn supergemotiveerd”, aldus Van Elzakker. ,,Met het NK in aantocht wil iedereen wedstrijdkilometers maken", weet De Waal. Volgens Van Wezel was met name de categorie elite/beloften zo volgeboekt.

Op 15 augustus volgt Woensdrecht, met start en finish aan de Langeweg en de route via de Col de Pol (bij het palletbedrijf), de Rijzendeweg en Bossestraat. (17.15 uur: nieuwelingen & categorie 7 voor 40 km; 18.30 uur: elite/beloften & amateurs, 100 km).

Hoogerheide volgt op 29 augustus, met start en finish op de Scheldeweg nabij de Aldi, die net als de Albert Heijn via de Raadhuisstraat bereikbaar is. Het parcours loopt via de Nieuweweg en de Onderstal. (16.45 uur: junioren, 60 km; 18.30 uur: elite/beloften & amateurs, 80 km).

Geen Sluitingsprijs, toch koers in Putte

In Putte, waar de Sluitingsprijs voor profs niet doorgaat, wordt op 5 september dus toch gekoerst. De witte streep is getrokken bij het sportpark van Grenswachters aan de Koppelstraat. De route loopt via de Postbaan en Herenbaan. (17.15 uur: nieuwelingen & categorie 7, 40 km; 18.30 uur: elite/beloften & amateurs, 80 km).

De slotkoers is op 12 september in Huijbergen, met start- en finish bij Staartsestraat/Vijverstraat. Het parcours gaat langs de St. Marielaan, Kloosterdreef en Bakkerstraat. (15.30 uur: nieuwelingen & categorie 7, 40 km; 16.45 uur: junioren, 60 km; 18.30 uur: elite/beloften & amateurs, 80 km).

Alle parkoersen, wedstrijdinfo en corona-regels staan op www.woensdrechtsewielerzomer.nl.