Groen licht voor glasvezel in De Heen, Nieuw-Vossemeer, Kruisland, Stampersgat en Lepelstraat

‘Mooi resultaat’

Admiraal: ,,Het is een heel mooi resultaat. In Dinteloord, de grootste kern, is het percentage helaas nog niet behaald. We geven bewoners nog de kans tot en met 27 mei om zich aan te melden voor glasvezel. We hopen dan alsnog een positief resultaat te krijgen. Ook bewoners uit andere kernen kunnen zich dan nog kosteloos aanmelden.”

Ambassadeurs Elna de Frel en Pieter van den Hil vinden het jammer dat Dinteloord nog niet overtuigd is. ,,We gaan ervoor om voor 27 mei nog genoeg mensen enthousiast te maken", aldus Van den Hil. ,,Er zijn nu 374 aanmeldingen, we hebben er 770 nodig. Ik denk dat mensen niet zo snel iets nieuws nemen als het oude nog werkt. Daarnaast zijn de aanbieders ook minder bekend. Het zou jammer zijn als wij als enige kern niet mee kunnen doen.”

Opluchting

Bij Albert Engelen, die een verkooppunt heeft in Kruisland, heerst vooral opluchting dat er glasvezel komt in Kruisland. ,,Het was heel anders dan de campagne in het buitengebied, daar waren mensen veel sneller overtuigd vanwege het trage internet. In het dorp is het vooral belangrijk dat mensen het belang van glasvezel voor de toekomst inzien.” Ook Ton Gabriëlse uit Lepelstraat is tevreden. ,,Ik hoop dat nog meer mensen zich aanmelden nu ze weten dat het percentage behaald is!”