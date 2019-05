Groen licht voor glasvezel in De Heen, Nieuw-Vossemeer, Kruisland, Stampersgat en Kruisland

Geef uw mening ‘Nederland wint het Eurovisie Songfesti­val’

13:06 Over precies twee weken gaat het gebeuren: 'onze' Duncan Laurence wint de finale van het Eurovisie Songfestival (ESF) in Tel Aviv met zijn lied Arcade. Tenminste, dat is wat de bookmakers al ruim twee maanden voorspellen. De Nederlandse inzending van dit jaar zou ver boven de andere deelnemers uitstijgen. Kat in het bakkie dus op 18 mei! Of is de druk op de jonge zanger inmiddels zo opgevoerd, dat de kans reëel is dat het teleurstellend afloopt?