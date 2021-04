Groen licht voor Fort Henricus, maar zonder natuurcamping

Delen per e-mail

Na tig discussies over Fort Henricus hebben alle partijen nu groen licht gegeven voor het maken van een allesomvattend plan, zodat het 17de-eeuwse fort een toeristenmagneet kan worden voor Steenbergen. Nu alleen nog de aankoop van die verdraaide bedrijfswoning en twee loodsen aan de Schansdijk. Daar was discussie over.

Semi-open loods

Het is de bedoeling dat een commerciële ondernemer in een semi-open loods activiteiten gaat organiseren. Inmiddels heeft een handvol ondernemers interesse getoond. De raad benadrukte zuinig te zijn op de plannen van lokale ondernemers. ,,Probeer goed samen te werken”, zei Kees Gommeren (VVD).

Want goed samenwerken, daar schort het in de gemeente nog weleens aan, weet ondernemer Chiel Veraart die al ruim tien jaar bij het fort een natuurcamping wil beginnen. Hij sprak tijdens de raadsvergadering in. Uitte zijn zorgen. En begrijpt nog altijd niet dat zijn plannen geen doorgang kunnen krijgen. Zelfs de provincie vond het uiteindelijk een goed plan, zei hij.

Dat klopt, zegt wethouder Esther Prent. ,,Maar niet op die plek. We willen het open polderlandschap behouden. Als er een boerderij had gestaan op dat stuk grond, was het wel mogelijk geweest.” Maar die boerderij staat er niet. Veraart kende het antwoord al. Wat nou ‘open polderlandschap’, zei hij destijds tegen een ambtenaar van de provincie. ,,De A4 loopt er dwars doorheen.”

Volledig scherm Artist's impression van hoe Fort Henricus in Steenbergen er uit kan komen te zien. © Gemeente Steenbergen