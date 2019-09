Groen licht voor duurzame woonwijk De Olmentuin in Steenbergen

DEN HAAG/STEENBERGEN – De bouw van De Olmentuin in Steenbergen kan van start gaan. Dat blijkt na een uitspraak van de Raad van State woensdag. De bezwaren van omwonenden zijn ongegrond verklaard, waardoor er groen licht is voor de bouw van 34 woningen aan de Olmendreef achter taxibedrijf Buuron.

De tegenstanders van de nieuwe, duurzame woonwijk vinden de bouwlocatie onbegrijpelijk en slecht gekozen. Tijdens de behandeling van de zaak wezen ze bijvoorbeeld naar het verpauperde bedrijventerrein Kop van Zuid, dat beter geschikt zou zijn. De Raad is het niet met hen eens en meent dat de locatie achter het taxibedrijf wel degelijk geschikt is voor de bouw van duurzame en energieneutrale woningen. Er is in ieder geval behoefte aan dit soort duurdere koopwoningen, meent het hoogste bestuursrechtscollege.

Alternatieve bouwlocaties

De Olmentuin is een initiatief van taxibedrijf Buuron. Op de plek aan de Olmendreef waar nu het bedrijf is gevestigd, moet een duurzame wijk komen met 34 vrijstaande twee-onder-een-kapwoningen. De woningen liggen straks bijna allemaal rondom een gemeenschappelijke kas en tuin.

De Raad van State zag niets in de door de tegenstanders voorgestelde alternatieve bouwlocaties. Die liggen of te dicht bij de A4, of bij bedrijventerreinen, of recreatieve zones. Verder zijn er voldoende regels in het bestemmingsplan opgenomen die een goede landelijke inpassing van het woningbouwplan garanderen. Ook qua hoogte en bebouwingsdichtheid wijkt het plan in niets af van wat gebruikelijk is in een stedelijke omgeving.