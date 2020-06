Groen alternatief Ketrientje brengt kemphanen niet tot elkaar

Het voornemen van zorginstelling tanteLouise om het Sint Catharinacomplex te slopen, op de kapel na, en er 260 appartementen te bouwen, leidt tot een te gesloten blok, stelt voorzitter Roger van Dijk van de Stichting Behoud Ketrientje. ,,We willen niet alleen zeuren dat we tegen sloop zijn, maar constructief meedenken.”

Lees ook PREMIUM Geen koopappartementen meer bij Ketrientje, wel 260 zorgwoningen Lees meer

Vandaar het alternatief dat zijn kompaan Piet Juten in 2018 al naar tanteLouise en de gemeente stuurde. ,,Daar is niets mee gedaan, maar wij willen Bergen nu laten zien wat er mogelijk is, met behoud van de historische delen”, zegt Juten. ,,Volgens deskundigen is het hoofdgebouw monumentaal en het zusterhuis behoudenswaardig.”

Ruimte voor drie historische panden

Door minder woningen te realiseren, ontstaat er ruimte voor groen en parkeren en komen de drie historische panden beter tot hun recht, meent het duo. Van Dijk is gecharmeerd van de zes grote en kleine toegangen die Juten bedacht. ,,Zo sluit het gebied beter aan op de binnenstad en krijgt een recreatieve functie. We denken zelfs aan een Engelse stads-wintertuin en terras aan het plein.” Volgens tanteLouise geven zes ingangen te veel tocht voor de ouderen in de binnentuin.

Ook slopen, maar minder

Juten noemt het plan van tanteLouise te kolossaal en niet duurzaam. ,,Alles slopen en zocht dicht herbebouwen betekent talloze vrachtwagens die puin en bouwmateriaal af- en aanvoeren door het centrum.” Toch wil ook hij deels slopen. ,,Het nieuwbouwdeel uit de jaren 70 vind ik ook lelijk. Als die plat gaat, komt het hoofdgebouw vrij te staan en krijgt zo zijn verdiende allure.”

Quote De nieuwbouw uit de jaren 70 vind ik ook lelijk. Als die plat gaat, krijgt het hoofdge­bouw zijn verdiende allure Piet Juten, Stichting Behoud Ketrientje

Met 40 tot 45 nieuwe woningen en intramurale zorg in het zusterhuis, komt het plan van Juten uit op circa 100 zorgplaatsen, plus 60 à 70 bedden in het zorghotel in het hoofdgebouw. ,,Daar is een investeerder in geïnteresseerd.” Juten raamt de totale kosten op 7,5 miljoen, met een marge van 2,5 miljoen. ,,Alleen de parkeerkelder van tanteLouise met 300 plekken kost al meer.”

‘Getallen kloppen totaal niet’

Volgens woordvoerder Marc Molenaars van tanteLouise kloppen die getallen totaal niet. ,,We hebben aan 130 parkeerplaatsen genoeg voor medewerkers en gasten, onze cliënten hebben geen auto. De kostenberekening is niet realistisch: een partij die de grond moet verwerven en delen wil slopen, is al 10 miljoen kwijt voor er iets gebouwd is.”

Bedrijfseconomisch onhaalbaar

TanteLouise-bestuurder Conny Helder noemt het plan van Juten onuitvoerbaar. Voor een verpleeghuisplaats geldt er een overheidsvergoeding, voor groen niet. ,,Bedrijfseconomisch is het plan van Juten onhaalbaar. Het is niet mijn hobby om alles op de schop te gooien, maar anders kunnen we niet de benodigde verpleeghuisplekken realiseren. Het valt niet mee om op deze locatie iets te ontwikkelen.”

Stadlander en hotel Hazen gestrand

Ze verwijst naar corporatie Stadlander en ondernemer Frans Hazen die vergeefs probeerden respectievelijk tot woningbouw en een hotel te komen. ,,Het alternatief van de Stichting Behoud overtuigt me niet. Met mooie dromen heb je nog geen realistisch plan”, zegt Helder. ,,Maar wij kunnen met onze grondkosten van nul euro en een grote investeerder dit plan wel betalen en uitvoeren.”

Wel aan tafel, geen dialoog

Helder bestrijdt dat ze niet met Juten zou willen praten. ,,We zijn met omwonenden en vele partijen in gesprek geweest en hebben ons eerste ontwerp daarop aantoonbaar aangepast. Ook met Juten zaten we twee keer aan tafel, maar hij hield zo onwrikbaar vast aan zijn eigen uitkomst dat een dialoog niet mogelijk was.”

Quote We hebben ons ontwerp na overleg met omwonenden en vele partijen aangepast, maar met Juten was geen dialoog mogelijk Conny Helder, bestuurder tanteLouise

Bouwput

De strijdende partijen zijn het ook oneens over de bodem. Juten voorspelt dat tanteLouise op archeologische verplichtingen gaat stuiten: ,,Diep graven op een van de oudste plekken van de stad betekent dat je een jaar scherven staat te zeven in een bouwput.” Volgens Helder is het huidige complex grotendeels onderkelderd en het benodigde onderzoek daar ooit al gedaan.