Grimmige sfeer in Hoogerheide: jongen (16) beschadigt in auto van vriendin zeker vier andere auto's

Buurt wil extra stoplicht of rotonde op drukke Markie­zaats­weg in Bergen op Zoom

22 maart BERGEN OP ZOOM - Het verkeer op de Markiezaatsweg is veel drukker en gevaarlijker geworden en met name de kruising met de Zuiderdreef schreeuwt om verkeerslichten of een rotonde, zo bepleiten buurtbewoners bij de Bergse gemeenteraad. Volgens het college is die noodzaak er niet.