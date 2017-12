Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide jaagt op nieuwe voorzitter

Vele tienduizenden bezoekers trekken jaarlijks door de 6000 hectare aan bos, heide, duinen en vennen die het natuurpark inmiddels omvat. Door de ligging in de gemeenten Woensdrecht, Kalmthout, Essen en Stabroek moet er letterlijk grensoverschrijdend gewerkt worden.

Naast een grote soortenrijkdom aan flora en fauna, kent het Grenspark ook een ruime variatie aan partners, zoals vier Vlaamse en Nederlandse natuurorganisaties die het park beheren, waterbedrijf Evides, particulieren, ondernemers en vrijwilligers. ,,We zoeken dus een voorzitter die partijen verbindt", zegt coördinator Paul Ganzevles, een van de vier personeelsleden.

Voelsprieten

De voorzitterspost is geen betaalde functie, er staat wel een onkostenvergoeding tegenover. ,,Het is een klus voor iemand met hart voor dit gebied en een flink netwerk in deze grensregio", aldus Ganzevles, die onbedoeld een parallel trekt met het dierenrijk. ,,Onze voorzitter moet voelsprieten hebben in bestuurlijke en politieke kringen."

Die ervaring is vereist om alle belangen af te wegen. ,,Er is altijd een spanningsveld tussen natuur en recreatie. Dat moeten we goed in balans houden", zegt Ganzevles. Het beleidsplan omvat aspecten als nieuwe routes, merkontwikkeling, naamsbekendheid, verdienmodellen en grote natuurprojecten.

,,De vacature is geopend. Belangstellenden kunnen zich tot 31 december bij ons melden. Daarna gaan we gesprekken aan om te selecteren. Die procedure gaat wel enige tijd in beslag nemen", aldus Ganzevles. ,,We zijn erg benieuwd wie zijn of haar ambitie gaat tonen."

Benelux

Sinds het Grenspark op initiatief van de Benelux in 1999 werd opgericht, hanteerden de Willebrordse CDA-bestuurder Paul Wagtmans en voormalig burgemeester van Essen Herman Suykerbuyk de voorzittershamer. Die werd overgenomen door Cees van Liere, oud-burgemeester van onder meer Putte, die eerder dit jaar om gezondheidsredenen zijn taak neerlegde.