Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide gaat 'gastheren' opleiden

,,De bedoeling is dat ondernemers hun klanten beter kunnen vertellen over de historie van de streek en de natuur. En dat ze meer praktische informatie kunnen geven over wat er allemaal te zien en te zoeken valt in het Grenspark. Niet alleen de bekende plekken, maar ook stille, onbekende hoekjes die minstens zo mooi zijn", aldus Wyckmans.

Volledig scherm Kalmthout - 28/11/17 - Mylenka Wyckmans © Chris van Klinken / Pix4Profs

,,Bovendien willen we een netwerk laten ontstaan waarin bijvoorbeeld een fietsverhuurder en een eigenaar van een bed & breakfast elkaar aan klanten helpen. De cursus is vooral bedoeld voor de circa vijftig op toerisme gerichte ondernemers aan beide kanten van de grens. We gaan ook aan weerszijden op excursie om het hele gebied beter te leren kennen. Wie de cursus voltooit, krijgt het predicaat Gastheer van het Grenspark."



Op woensdag 13 december is er van 15.00 tot 18.00 uur een inloopbijeenkomst bij de Volksabdij aan de OLV ter Duinenlaan in Ossendrecht om een beeld te krijgen van de cursus. De cursus zelf wordt gehouden op vier dinsdagen van 13.00 tot 17.00 uur, te weten 6 en 20 februari en 6 en 20 maart 2018, op diverse locaties. De kosten bedragen 200 euro, maar de eerste 20 inschrijvers betalen maar 125 euro. Het Grenspark ligt in de gemeenten Woensdrecht, Kalmthout, Stabroek en Essen.