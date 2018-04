Grenspark De Zoom is voortaan Grenspark Kalmthoutse Heide

,,De oude naam was wat te lang en de nieuwe naam is korter, krachtig en herkenbaar. De naam De Zoom was destijds toegevoegd om het grensoverschrijdende te benadrukken. De Zoom is een beekje dat stroomt van De Kalmthoutse Heide naar Bergen op Zoom. ,,Het woord Grenspark zegt al voldoende en daarom is De Zoom uit de naam verdwenen", legt Groffen uit.

Van Tichelt prees de vernieuwingsdrang van het bestuur van Het Grenspark om het gebied nog bekender te maken. Het vergroten van de naamsbekendheid ziet Groffen als een van zijn opdrachten. ,,Het Grenspark trekt al veel bezoekers maar het kan nog veel beter", vindt hij. Groffen is ook voorzitter van Het Streekhuis Brabantse Wal die zorg draagt voor de promotie van De Brabantse Wal, dat zich uitstrekt van de gemeente Woensdrecht tot aan Steenbergen en voor een stuk bij Ossendrecht en Putte aansluit aan Het Grenspark. ,,Misschien moeten we als twee organisaties in de toekomst meer samen optrekken", denkt Groffen hardop. ,,We hebben hier binnen de twee organisaties nog niet over gesproken maar bij mij is dit een hersenspinsel. ,,Met die twee gebieden samen hebben we een enorme variëteit aan natuur met bossen polders en water".