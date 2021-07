Grensinfopunt maakt comeback: ‘Goed voor inwoners en ondernemers Woensdrecht’

HOOGERHEIDE - Zelfs corona kon het werken en ondernemen door West-Brabanders in België niet stoppen. Nu de pandemie luwt, start Hans Verdult in Hoogerheide weer met zijn spreekuur over grensarbeid.

Vanaf 5 augustus maakt Verdult zijn comeback met het Grensinformatiepunt (GIP) Brabantse Wal in het gemeentehuis in Hoogerheide, elke eerste donderdag van de maand tussen 13.00 en 17.00 uur.

,,Het GIP is een soort eerste hulplijn voor Nederlanders én Belgen, want elk land heeft zo zijn eigen wetten en regels qua pensioen, zorgverzekering, belasting of kinderbijslag", somt Verdult op. ,,Zowel werknemers als ondernemers kan ik informeren of doorverwijzen.”

Quote Het Grensinfor­ma­tie­punt is een soort eerste hulplijn voor Nederlan­ders én Belgen met vragen inzake werken over de grens Hans Verdult, ISD en Werkcentrum Brabantse Wal

Brabantse Wal

Verdult is adviseur bij de ISD en Werkcentrum Brabantse Wal voor inwoners van Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Hij werkt vanuit de Bergse locatie aan de Rooseveltlaan 148. ,,Maar Woensdrecht is hier dé grensgemeente. Dus net als in Terneuzen of Baarle-Nassau hoort daar een fysiek infopunt.” Dat kwam er in 2019. ,,Liep goed. Tot corona. Toen behandelden we online veel vragen. Over óf en hóe Nederlands personeel over de grens kon blijven werken.”

Nu de regels versoepelen, is de Woensdrechtse wethouder Lars van der Beek blij dat Verdult weer naar het gemeentehuis in Hoogerheide komt. ,,Zo laagdrempelig, dat is een grote plus voor onze ondernemers en werkzoekenden", vindt Van der Beek. ,,Ik ontvang mensen in de bieb", aldus Verdult. ,,Maar als er privacy nodig is, gebruiken we een aparte ruimte.”

Quote Een laagdrempe­lig in het gemeente­huis, dat is een grote plus voor onze onderne­mers en werkzoeken­den Lars van der Beek, wethouder gemeente Woensdrecht

Spreekuren gepland

Er staan spreekuren gepland op 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december. Vooraf een afspraak maken hoeft niet, maar kan via 0164-277727 of gipbrabantsewal@bergenopzoom.nl.

Behalve grensinfo staat Verdult in Hoogerheide ook bedrijven bij die vragen hebben over sociaal ondernemen, de participatiewet of subsidies, zodat ze niet naar het Werkcentrum Brabantse Wal in Bergen op Zoom hoeven af te reizen.

Miljoen euro

Het GrensInfoPunt (GIP) Brabantse Wal kreeg vorig jaar een flinke oppepper van het kabinet om inwoners van West-Brabant te blijven adviseren over wonen, werken, studeren of ondernemen in België. Staatssecretaris Tamara van Ark maakte toen bekend namens het Rijk jaarlijks in totaal een miljoen euro te steken in deze loketten voor grenswerkers en -bewoners.