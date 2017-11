Grenshotel De Jonckheer in Ossendrecht wil verdubbelen

OSSENDRECHT - Grenshotel De Jonckheer in Ossendrecht, dat in 2011 opende met 61 hotelkamers, heeft qua bezettingsgraad het plafond bereikt. Reden voor Ronny Jonckheere om uit te willen breiden met nog eens 62 kamers, vier vergaderzalen en een brasserie.

Of er wel markt was voor een nieuw hotel van die omvang in Ossendrecht, zo luidde een decennium geleden de vraag. Immers, met de hotels Dekkers en De Prins had het dorp al tientallen kamers. Maar het nabijgelegen Antwerpse industriegebied zorgt nog altijd voor een grote stroom gasten.

Jonckheere (47), die in 2000 begon in hotel-restaurant The Kettle, dat toen vier kamers telde, weet nog hoe op maandag mensen in de rij stonden. Dus geloofde hij in De Jonckheer, waarvan de nieuwbouw in 2011 werd voltooid. Hij kreeg gelijk. ,,Doordeweeks zitten we altijd vol, daar hoeven we niet eens voor te werven."

90 procent Duitsers

De 61 kamers worden voor 90 procent bevolkt door Duitsers die bij BASF of elders in de haven werken. ,,Wie daar een paar dagen moet zijn, neemt een hotel in Antwerpen zelf. Maar zit je daar drie maanden voor een project, dan heb je de stad wel gezien en wil je rust. En van hieruit ben je in vijf minuten op je werk."

De ligging tegen de grens aan, zonder parkeerellende of stadse files, lokken ook andere nationaliteiten. ,,Ook veelal midden- en hoger kaderpersoneel. In de zomer krijgen we ook toeristen, als Zeeland volgeboekt is", aldus Jonckheere, die twee jaar geleden ging nadenken over uitbreiding.

Voorlopige impressie van De Jonckheer na de uitbreiding: het restaurant blijft op de hoek, het huidige hotel en de nieuwe vleugel worden verbonden door een receptie, waardoor er een u-vorm ontstaat. Het aantal parkeerplaatsen gaat van 95 naar 168. ,,Ik zoek altijd uitdagingen, de markt is er en investeerders hebben vertrouwen in me." Dus kocht hij het perceel met de leegstaande woning naast hem. Dat biedt de ruimte om het huidige hotel te 'kopiëren'. De huidige en nieuwe vleugel worden verbonden door een receptie, daar waar nu nog de inrit van de parking is. Zo ontstaat een soort u-vorm.

,,Er komen 62 kamers bij, vier moderne vergaderzalen, een brasserie, ontbijtzaal, sauna en fitnessruimte", somt Jonckheere op. Nu ontbijten gasten nog in het restaurant, dat 94 plaatsen telt. ,,Eigenlijk te weinig. Mogelijk gaan we hotelgasten een dagmenu serveren in de ontbijtzaal." De brasserie met zestig stoelen komt aan de voorzijde.

Impressie van de voorzijde van De Jonckheer na de beoogde uitbreiding met (vlnr) de nieuwe vleugel, de verbindende receptie, het huidige hotel en het bestaande restaurant. Naast de nieuwe vleugel en aan de achterzijde wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid van 95 naar 168. Die aanleg krijgt prioriteit om geen parkeeroverlast te krijgen. ,,Omdat de receptie aan de straatkant komt, moeten gasten straks via het nieuwe deel achterom rijden naar de parking."

Jonckheere heeft nu vijftig mensen in dienst, van achttien fulltimers tot aan afwashulpen voor enkele uren. ,,Qua receptie zal er meer personeel nodig zijn. Nu is die open van 5.00 tot 22.00 uur, straks 24 uur rond."

Positief gevoel